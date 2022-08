Volleyball: La Suisse fait un pas vers l’Euro 2023

La suite a ressemblé à une démonstration, ou presque (25-20, 25-16 et 25-10). Avec en point d’orgue un quatrième set dominé de la tête et des épaules, pour le plus grand bonheur du public soleurois, dans cette jolie salle 100% dévolue au volley. Les Helvètes ont eu besoin de moins de deux heures pour venir à bout de leurs adversaires, qui restaient sur une victoire et une défaite face à la Bosnie.