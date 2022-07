Accueil de blessés ukrainiens : La Suisse fait volte-face, uniquement pour les civils et les enfants

Humanitaire et non militaire

Le fait que ce soit un État, et non plus une organisation militaire comme l’OTAN, change la donne, explique le DFAE. De plus, le fait que les blessés militaires soient exclus de l’accord, qui ne concernera que les civils, en fait par principe une demande d’entraide humanitaire, à laquelle la Suisse peut accéder.