Covid-19 : La Suisse ferme ses centres quand l’Europe accentue les tests

Les dépistages seront payants dès dimanche en Suisse, alors que nos voisins ont soudainement retrouvé de l’intérêt pour un suivi plus précis de l’épidémie.

Ce genre de structure aura disparu du paysage dès dimanche. 20min/Taddeo Cerletti

C’est un peu un hasard du calendrier. Dès le 1er janvier, les tests Covid seront payants en Suisse. La décision a été prise fin novembre déjà, quand le Parlement a voté la fin de la prise en charge des dépistages par la Confédération. Or au même moment, dès la semaine prochaine, plusieurs pays occidentaux auront pris de nouvelles mesures pour contrôler l’épidémie. La raison: la réouverture des frontières chinoises et la reprise des voyages.

Sur le papier, tout un chacun pourra toujours se faire dépister, à ses frais, en Suisse. Mais la demande va s’effondrer et l’offre va suivre. Comme le relève la «NZZ» samedi, à Zurich, tous les centres de test qui avaient été créés pour ce seul but ferment pour de bon ce dimanche. Seuls les hôpitaux, des cabinets médicaux et certaines pharmacies continueront à proposer des dépistages.

Tests aléatoires à l’arrivée en France

L’OFSP aussi s’attend donc «à une diminution du nombre de tests effectués et à une augmentation des cas non recensés». La semaine du 17 janvier 2022, on comptabilisait 650’000 tests de dépistage dans le pays. Cette dernière semaine de l’année, on en compte 60’000 et le chiffre va encore se réduire.

Et pendant ce temps chez nos voisins, c’est tout l’inverse, même si les mesures sont ciblées sur la Chine. En France, par exemple, tous les passagers arrivant de Chine devront montrer un résultat négatif de test PCR et certains d’entre eux seront, en plus, testés de façon aléatoire à leur arrivée en France. Plusieurs épidémiologistes avaient remis en question l’efficacité de l’exigence d’avoir un test négatif à l’entrée, mais plaidaient justement pour des tests sur place, seul moyen de pouvoir vérifier si les arrivants amènent avec eux de nouveaux variants. La Suisse, elle, ne pourra compter que sur ses voisins pour le savoir.