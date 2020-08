La Suisse ferme ses frontières avec le Maroc

«Non, pas cette liste, l’autre»

La Suisse compte bien deux listes de pays distinctes. Celle dont on parle le plus concerne les pays en provenance desquels une mise en quarantaine est imposée, peu importe qui est la personne qui rentre. Elle est tenue à jour par l’OFSP, qui vient par exemple d’y rajouter l’Espagne. La deuxième est donc celle du DFJP, et ne concerne que les restrictions d’entrée pour les ressortissants des pays hors Schengen. Quelques exemples: - Un Américain n’a pas le droit de rentrer en Suisse depuis les Etats-Unis, tout court, car le pays n’est pas sur la liste du DFJP.- Un Suisse domicilié aux Etats-Unis a le droit, évidemment, de rentrer en Suisse, mais il devra se mettre en quarantaine car les Etats-Unis sont sur la liste de l’OFSP.- Un Russe, un Vietnamien ou un Libanais n’a pas le droit de rentrer en Suisse non plus depuis son pays, car il n’est pas sur la liste des exceptions du DFJP.- Un Suisse domicilié en Russie, au Vietnam ou au Liban peut rentrer en Suisse, mais il n’aura pas besoin de passer par la case quarantaine, car ces pays ne sont pas non plus sur la liste de l’OFSP.- Un Irlandais ou un Chypriote peuvent rentrer en Suisse car leur pays sont sur la liste du DFJP, et n’ont pas besoin de se mettre en quarantaine car ils ne sont pas sur celle de l’OFSP.- Un Roumain peut entrer en Suisse depuis la Roumanie car son pays figure sur la liste du DFJP, mais il devra se mettre en quarantaine, car la Roumanie figure depuis samedi également sur la liste des quarantaines de l’OFSP.