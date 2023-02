Turquie : La Suisse ferme son ambassade au public par crainte d’attentats

Plusieurs représentations diplomatiques occidentales ont fermé leurs portes en Turquie. L’ambassade et le consulat suisse sont aussi désormais portes closes.

La Suède, les Pays-Bas et l’Allemagne ont aussi fermé l’accès à leurs ambassades.

L’ambassade de Suisse à Ankara et le consulat à Istanbul sont fermés au public «jusqu’à nouvel avis», a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères au «Blick» mercredi soir. La raison en est des craintes au niveau sécuritaire. Plusieurs États occidentaux font état d’éléments laissant penser à l’imminence de potentiels attentats.

«Le DFAE ainsi que les représentations sur place continuent de suivre attentivement la situation et sont en contact avec les autorités turques et les pays partenaires afin d'évaluer la situation», écrit l’office fédéral. L’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas ont notamment déjà pris la même décision.