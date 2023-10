La Suisse finance des ONG jugées anti-israéliennes

Des organisations non gouvernementales palestiniennes soutenues par la Suisse ont récemment fait des déclarations jugées problématiques sur l’attaque terroriste du Hamas, sans jamais mentionner les victimes israéliennes, révèle la «SonntagsZeitung». Il s’agit notamment d’Al-Shabaka, PNGO, 7amleh ainsi que de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Le Réseau des ONG palestiniennes (PNGO), par exemple, est financé par la Suisse à hauteur de 200’000 francs pour un projet qui vise à améliorer les politiques palestiniennes dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’éducation. Le 8 octobre dernier, l’organisation a publié une déclaration en arabe: «Le peuple palestinien est dans une phase de libération nationale et ne se contente pas des illusions d’une paix fondée sur l’imposition du fait accompli. Il se défend de toutes ses forces et au prix de grands sacrifices.»