Emploi : La Suisse flexible pour concilier travail et famille

Selon l’Office fédéral de la statistique, la Suisse est flexible quand il s’agit de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Dans les pays voisins, ce type d’adaptation des horaires est nettement moins fréquent, indique l’OFS, qui se base sur une étude menée en 2018. En Autriche, 49% des salariés peuvent décaler leurs horaires de travail à court terme, et 38% prendre des congés sans entamer leur solde de vacances. En Allemagne, ces taux atteignent respectivement 38% et 34%. Ils sont de 35% et 33% en Italie. En France, les taux s’élèvent à 32% et 21%.