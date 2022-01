Politique énergétique : «La Suisse fonce tête baissée vers la catastrophe»

Les membres de l’UDC se sont réunis dans le Jura bernois, samedi, à l’occasion de l’assemblée des délégués. Le président du parti Marco Chiesa en a profité pour fustiger la Stratégie énergétique 2050, qu’il a qualifiée d’«échec cuisant».

S’appuyant sur les constats des services fédéraux en charge du dossier (la Commission fédérale de l’électricité et l’Office fédéral de la protection de la population) et sur les conclusions d’experts, il a ensuite rappelé qu’une pénurie d’électricité «est la plus grave menace qui plane sur notre pays et selon la Confédération, nous devons nous attendre à de telles pénuries d’ici deux ou trois ans déjà avec toutes les conséquences désastreuses que cela comporte pour la société et l’économie».