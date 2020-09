Coronavirus : La Suisse franchit de nouveau la barre des 400 cas

Un nouveau décès est à déplorer et onze malades ont été hospitalisés, selon les chiffres communiqués par l’Office fédéral de la santé publique.

La Suisse enregistre mercredi 411 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Un nouveau décès est à déplorer et onze malades ont été hospitalisés. L’OFSP dénombrait 225 cas mardi et 782 cas entre samedi et lundi. Durant les dernières 24 heures, les résultats de 12’577 tests conventionnels ont été transmis, indique l’OFSP. Le taux de positivité s’élève mercredi à 3,26%, contre 3,77% mardi.