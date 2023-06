Formation: La Suisse freine les jeunes talents et ça coûte

L’organisation Allianz Chance+, une association d’institutions de formation suisses, a mené une enquête auprès de 1066 personnes de moins de 30 ans, tous niveaux de formation confondus. Ces sondés ont donné des informations sur leurs notes scolaires et sur leurs ambitions professionnelles. Il est ainsi apparu que les jeunes issus d’un milieu peu instruit ne parviennent pas à exploiter leurs possibilités malgré leur talent et leurs ambitions. «Nous avons certes un bon système éducatif en Suisse, explique le directeur de l’étude Joris D’Incà. Mais l’accès à celui-ci n’est pas optimal pour tous» peut-on lire dans la «NZZ».

Cette situation a des conséquences sur l’économie suisse qui perdrait, selon des estimations, entre 21 et 29 milliards de francs par an, ce qui correspond à environ 4% du produit intérieur brut. Selon l’étude, ce ne sont pas les performances ou la volonté d’être performant qui marquent de manière déterminante les carrières des personnes éloignées de la formation. Ce sont plutôt les obstacles informels qui sont difficiles à surmonter. De nombreux facteurs entrent en jeu: le manque d’information et l’absence de modèles sont les premiers freins. Selon Joris D’Incà, le fait de poser des jalons tôt pour l’entrée au gymnase et le fait que dans certains cantons, il est quasi impossible de réussir l’examen sans suivre des cours de préparation coûteux ont également un effet négatif. Les élèves performants issus de milieux socio-économiques faibles réussissent plus rarement le saut au secondaire 2.