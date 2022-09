Football: La Suisse gagne 15-0… ce n’était pas encore assez

Quel étrange exercice auquel s’est livrée l’équipe nationale. Une sorte de contre-la-montre footballistique, avec temps de passage toutes les huit minutes. C’est ainsi qu’ont été placés les intermédiaires de l’exploit, de l’impensable. Si les Suissesses les respectaient, elles marquaient onze fois contre la Moldavie mardi. Et onze buts, c’est ce qui leur permettait d’ouvrir la première porte en direction de la prochaine Coupe du monde. Ça ne ressemble en rien à 99,9% des matches de foot professionnels et amateurs réunis, alors la Tuilière a eu le droit à un spectacle très atypique.

En se fixant un défi hors-norme, les Helvètes sont entrées dans un état second. Il fallait être bien plus que téméraire pour imaginer cette Suisse tellement à la peine en 2022 capable de remporter un match officiel au moins 11-0. Et pourtant… Viola Calligaris a ouvert le trésor après moins de deux minutes. Et chacune, à son tour, a fini par taper dedans.