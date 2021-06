Hockey sur glace - La Suisse gagne et attend son adversaire en quarts

Le 1er but de la Suisse

L’équipe de Suisse a remporté son dernier match de la phase de groupe contre la Grande-Bretagne. Les Suisses ont longtemps livré une performance peu inspirée contre des Britanniques qui se sont même permis le luxe de revenir à 2-2 à la 26e minute (doublé de l’attaquant Liam Kirk, auteur de ses 6e et 7e buts du tournoi).

Les hommes de Patrick Fischer ont ensuite appuyé sur l’accélérateur pour prendre le large en deuxième période (4-1). Santeri Alatalo (premier but du tournoi), Christoph Bertschy par deux fois et Nico Hischier ont fait passer le score de 2-2 à 6-2 avant la deuxième pause.

Plusieurs scénarios possibles

L’équipe de Suisse boucle ainsi le tour qualificatif au 2e rang avec cinq victoires en sept sorties (défaites contre la Suède 0-7 et la Russie 1-4). Grégory Hofmann, qui a marqué son sixième but de la compétition contre les Britanniques mardi, a été le joueur le plus prolifique de la sélection avec huit points personnels.