EURO 2020 - La Suisse gagne le droit de rêver

Xherdan Shaqiri célèbre le but du 3 à 1 avec Remo Freuler et Nico Elvedi. AFP

Vladimir Petkovic est encore le patron et il l’a montré dimanche en Azerbaïdjan. Malgré les wagons de critiques reçues depuis le naufrage en Italie mercredi dernier, le « Mister » n’a pas changé de système, ni de manière de jouer, se contentant de remplacer deux éléments de son onze de base.

Résultats et classement du groupe A

Le Tessinois a gagné son pari, car sa formation a fait ce qu’elle devait faire pour espérer passer en 8es de finale et ses hommes ne l’ont pas lâché. Il a aussi eu le flair de faire entrer Steven Zuber en lieu et place de Fabian Schär. Le latéral gauche s’est fait l’auteur d’un improbable hat-trick de passes décisives! C el a n'était arrivé que trois fois dans la compétition, par les légendes Michael Laudrup en 1984 et Rui Costa en 2000!

Les cadres ont répondu

Parmi ses grognards, l’ancien entraîneur de la Lazio de Rome peut toujours compter sur Yann Sommer. Heureusement que le portier du Borussia Mönchengladbach n’a pas oublié ses réflexes dans l’avion pour Cologne, qu’il a pris mercredi soir pour aller assister à la naissance de son deuxième enfant. Il a été tout simplement éblouissant devant sa ligne de but face à la Turquie.

L’homme aux 64 sélections, le joueur le plus âgé (32 ans) des 26 sélectionnés suisses pour cet Euro, a d’abord permis à sa formation de ne pas couler d’entrée. Sommer a réussi une belle horizontale sur un tir violent de Kaan Ayhan. Ensuite, alors que les Helvètes avaient pris l’avantage, il a permis à ses coéquipiers de le garder, en réussissant trois envolées sur des essais de Mert Müldür (16e, 33e et 43e) qui avaient tous trois le poids d’un but. Il n’a en revanche rien pu faire sur une frappe enroulée superbe d’Irfan Can Kahveci (62e), qui a presque relancé le match.

«XS» et «Sefe» dans l’histoire

Vladimir Petkovic a aussi bien fait de garder sa confiance en Haris Seferovic. Le joueur de Benfica, deuxième meilleur buteur de la saison au Portugal, a délivré les siens d’un immense poids sur les épaules en marquant à partir de pas grand-chose au milieu de quatre défenseurs dès la 6e minute. Il est devenu le troisième Suisse de l’histoire à marquer lors d’un Euro et d’une Coupe du monde (avec Xherdan Shaqiri et Admir Mehmedi) d’une frappe croisée dans le petit filet.

Haris Seferovic a marqué le premier but

Xherdan Shaqiri aussi a répondu avec la manière. Le lutin de Liverpool a marqué, comme d'habitude ou presque, un but venu d'ailleurs et donné deux longueurs d'avance aux siens à la 26e. Du pied droit s’il vous plaît. Il a bouclé l’affaire alors que sa formation avait laissé les Turcs espérer pendant six minutes d’un joli plat du pied (68e).

Shaqiri a marqué le 2e but

Le 3e but de Shaqiri

Et maintenant, l’attente

Il s'agissait tout de même là de ses sixième et septième buts en phase finale d'un grand tournoi (quatre en Coupe du monde et deux lors d'un Championnat d'Europe) et il lui a permis de rentrer dans l'histoire du jeu de ballon helvétique et de doubler Josef Hügi. Le Bâlois fait partie des quatre seuls joueurs au monde à avoir marqué lors des Mondiaux 2014 et 2018, ainsi que pendant les Européens 2016 et 2021, aux côtés de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku et Ivan Perisic.

La suite immédiate, pour cette « Nati » à réaction, ce sera à Rome où elle a conservé son camp de base. L'équipe de Suisse y attendra les résultats des autres groupes, pour savoir si une des quatre places de meilleur troisième lui reviendra. Si c'est le cas, elle affrontera un des premiers des poules B (à Séville), F (à Bucarest) ou E (à Glasgow), entre les 27 et 29 juin prochains.