Euro M21: Battue, la Suisse passe malgré tout en quarts

Bien avant ce dénouement heureux, ce sont les coups de froid qui ont rattrapé la Suisse mercredi. D’abord celui de la météo. Habituée au soleil et à des températures supérieures à 25 degrés depuis son arrivée en Roumanie, l’équipe nationale est passée à un petit 15 degrés sous la pluie au moment d’affronter la France. Ensuite celui du terrain, et la fin du premier quart d’heure du match, moment choisi par Amine Gouiri pour transformer un penalty concédé par Fabian Rieder (16e, 0-1).

Un mouvement de grande classe

Non qualifiée pour les quarts de finale au coup d’envoi, la troupe de Patrick Rahmen allait passer une heure de plus dans la pire des positions. Malgré une excellente attitude sur le terrain. Les Helvètes, avec trois changements dans leur onze et une approche nettement plus proactive, ont à vrai dire livré une première période très intéressante. Avec, à son paroxysme, l’action du 1-1 (35e): un centre de la droite, Kastriot Imeri qui laisse malicieusement passer le ballon, Zeki Amdouni qui peut décaler Dan Ndoye dont la frappe enroulée fait mouche. Un mouvement de grande classe.