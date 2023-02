Guerre en Ukraine : La Suisse interdit à l’Espagne de réexporter ses canons à l’Ukraine

Ces derniers mois, la Suisse avait déjà refusé deux demandes allemandes et une danoise concernant la transmission de matériel de guerre à Kiev. Lors de l’exportation de matériel de guerre, les Etats signent avec la Suisse une déclaration de non-réexportation. Selon la loi fédérale sur le matériel de guerre, les exportations suisses de matériel de guerre doivent être refusées si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé international. Or la Russie et l’Ukraine sont impliquées dans un tel conflit.