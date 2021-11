Variant «nu» – La Suisse interdit les vols d’Afrique du Sud et réinstaure les quarantaines

La Suisse suit les autres pays européens et restreint drastiquement les entrées sur son sol. «Tous les vols directs en provenance d’Afrique australe sont interdits pour une durée indéterminée», dit l’OFSP dans un communiqué, en raison du variant détecté en Afrique du Sud et qui se répand très vite.

Quarantaine et tests négatifs

En plus de présenter un test Covid négatif, elles ne seront pas non plus autorisées à effectuer le trajet entre l’aéroport et leur domicile en transports publics, par exemple. L’OFSP avertit: l’obligation de quarantaine sera étendue à tout pays dans lequel le variant sera détecté, à l’exception des pays frontaliers de la Suisse.