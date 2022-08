Hippisme: La Suisse joue les médailles aux Mondiaux d’Herning

La journée n’avait pas trop bien commencé pour les Suisses aux Mondiaux de saut d’obstacles, quand «Vancouver de Lanlore», parfait jusque-là, s’écrasa dans la triple-barre et que Pius Schwizer dut donc s’y reprendre à deux fois pour franchir le dernier double. Le joker était joué et cela mettait plus de pression sur les trois autres Helvètes.

Edouard Schmitz (23 ans vendredi) dispute son premier grand championnat, mais il assuma parfaitement la pression et boucla un bon tour, entaché d’une seule faute (8a), avec un «Quno» très attentif. «J’ai un peu trop ouvert mon virage, j’aurais dû faire plus confiance à mon cheval, mais il a très bien sauté, c’est bon pour la suite».

Martin Fuchs fit ensuite un tour à la fois somptueux et rapide avec un «Leone Jei» impressionnant, comme souvent. À l’arrivée, le 3e rang individuel, à 7 dixièmes du Français Julien Epaillard, 1er, et à trois fois rien du Britannique Scott Brash, 2e.

«On n’a fait que 20% des parcours et 10% du job, ce sera plus difficile, on a une super équipe, on va se surpasser!», ajoutera Martin Fuchs. La Suisse est 5e, mais à moins d’une barre de la Suède, en tête devant la France, guère pénalisée par la chute de Kevin Staut, la Belgique et la Grande-Bretagne. Même la grande Allemagne, 6e, est à plus d’une faute.