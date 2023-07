Basketball: La Suisse joue mieux, mais perd face au Kosovo

Devant à 40 secondes de la fin

La deuxième période est partie sur les mêmes bases, avec une Suisse concentrée face à un Kosovo qui ne lâchait rien. Et les Helvètes ont longtemps résisté, à tel point que l’on s’est dit qu’une première victoire était possible. Ils menaient encore de trois longueurs à l’aube de l’ultime quart. Le score était encore de 72-71 pour les hôtes à 40 secondes de la sirène finale. Malheureusement, le Kosovo a pris l’avantage sur deux lancers francs et n’a plus lâché son os.