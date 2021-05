Hockey sur glace - La Suisse jouera les Mondiaux avec quatre joueurs de NHL

Le sélectionneur Patrick Fischer a défini son effectif. On y retrouve huit joueurs de clubs romands de National League et six membres du champion de Suisse zougois.

Le joueur de centre valaisan a rejoint l’équipe de Suisse samedi à Riga. AFP

Sélectionneur de l’équipe de Suisse, Patrick Fischer a défini les contours de son effectif de 28 joueurs pour les Championnats du monde qui auront lieu à Riga du 21 mai au 6 juin.

Dimanche, au lendemain de la victoire acquise contre la Lettonie (2-1) dans le quatrième et dernier match de préparation pour le tournoi, quatre professionnels établis dans le championnat de National League ont été biffés du cadre: les défenseurs Dominik Egli (Rapperswil) et Michael Fora (Ambri-Piotta) ainsi que les attaquants Alessio Bertaggia (Lugano) et Samuel Walser (Fribourg-Gottéron).

La Suisse se présentera en Lettonie avec quatre joueurs de NHL, dont les équipes n’ont pas réussi à se qualifier pour les play-off: le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (New Jersey), les centre s valaisan Nico Hischier (New Jersey) et bernois Philipp Kurashev (Chicago), et l’ailier appenzellois Timo Meier (San Jose). Le quatuor est arrivé dans la capitale lettone samedi.

Avec sept néophytes

Champion de Suisse 2020-2021, Zoug est le club le plus représenté au sein de la sélection à croix blanche avec six hockeyeurs. Les quatre formations romandes de National League fournissent huit joueurs à Patrick Fischer. Lausanne compte trois membres, Fribourg-Gottéron et Genève-Servette deux, Bienne un.

Le groupe recense en outre sept néophytes à ce niveau de compétition: Melvin Nyffeler, Santeri Alatalo, Fabian Heldner, Tobias Geisser, Kilian Mottet, Jonas Siegenthaler et Dario Simion.

Quant au vétéran du HC Davos Andres Ambühl (37 ans), il disputera ses 16es joutes mondiales.

‹‹Après quatre victoires en autant de matches de préparation, nous pouvons entamer ces Mondiaux avec le plein de confiance.›› Patrick Fischer, sélectionneur de l’équipe de Suisse

« Nous disposons d’une équipe solide, estime Patrick Fischer. Après quatre victoires en autant de match e s de préparation, nous pouvons entamer ce s Mondiaux avec le plein de confiance. »

Dimanche, la délégation suisse est entrée dans la bulle des Mondiaux. Après deux jours de quarantaine dans leurs chambres d’hôtel, les joueurs retrouveront l’action pour les entraînements. Ils commenceront le tournoi le 22 mai contre la République tchèque.

Durant la phase qualificative, la Suisse affrontera aussi la Russie, la Suède, la Slovaquie, le Danemark, la Biélorussie et la Grande-Bretagne.