Coupe Davis: La Suisse laisse filer le double et se retrouve dos au mur

L’équipe de Suisse de Coupe Davis se retrouve dos au mur à Trier. En ouverture de ce samedi décisif, Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont fini par céder le point du double à Andreas Mies et Tim Puetz (7-6, 3-6, 4-6). Menée deux victoires à une, la troupe de Severin Lüthi est donc condamnée à l’exploit. Soit remporter les deux derniers simples, en commençant par celui de Marc-Andrea Hüsler (ATP 53) face à un Alexander Zverev (ATP 13). Un sacré défi.

Cet ascendant psychologique, la paire allemande allait le concrétiser une première fois au septième jeu via deux retours gagnants tonitruants et un break qui semblait alors décisif (4-3). Mais puisque tout est irrationnel en Coupe Davis, Mies allait ensuite trembler et relancer les Suisses avec quelques vilaines erreurs de jugement (4-4). Un petit miracle malheureusement anéanti par un jeu de service de junior de Stricker qui alignait mauvais choix et fautes grossières pour définitivement baisser pavillon.