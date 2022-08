Hockey: La Suisse laisse passer sa chance contre la Suède

Les Suisses ont pourtant fait tout juste ou presque pendant 36 minutes. Mais le dernier geste a été mal maîtrisé et leur chance est passée. Le portier Jesper Wallstedt a notamment réussi une double parade de classe lors de la deuxième période, avant que Dario Allenspach n'allume la transversale à la 36e. Et dire que les Suédois ont joué 3,5 des 7 dernières minutes avec un homme de moins...

Les jeunes Helvètes avaient pourtant eu trois occasions en jeu de puissance, lors du premier tiers-temps déjà. Ils ont longtemps mené au nombre de tirs également (9-4 après 20 minutes!). Mais le but de Daniel Torgersson tombé à la 37e leur a fait mal à la tête. Surtout qu'il a été suivi de deux réussites en l'espace de dix secondes (!) d'Isak Rosen et de Torgersson, d'entrée de troisième période.

Le 1-3 signé Attilio Biasca (50e) et le 2-3 venu de la crosse d'Allenspach, pile 60 secondes plus tard, n'ont fait que raviver les regrets. Sans même reparler de la pénalité de match infligée à Theodor Niederbach (53e)... Les Suisses auront encore fort à faire jeudi face aux Etats-Unis, avant de jouer leur place en quarts de finale plus tard dans le tournoi, contre l'Allemagne le 13 août et le 15 face à l'Autriche.