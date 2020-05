Coronavirus

La Suisse lance un appel en faveur des transferts de fonds

Le confinement et la fermeture des bureaux de change compliquent les transferts de capitaux vers les pays pauvres. La Suisse et le Royaume-Uni appellent à agir.

Selon la Banque mondiale, les envois vers les pays à faible ou moyen revenu diminueront d'environ 20% cette année, soit de 110 milliards. Or sans ces fonds, de nombreuses familles n’auront plus accès aux biens et services essentiels tels que la nourriture, le logement, l’éducation et les soins médicaux. Il pourrait aussi en résulter une pression migratoire accrue, avertit le Département des affaires étrangères.