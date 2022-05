Covid-19 : La Suisse lève les dernières restrictions d’entrée des non-vaccinés

Le Secrétariat d’État aux migrations a assoupli une dernière fois les règles d’entrée en Suisse. Désormais, tout le monde pourra entrer aux mêmes conditions qu’avant la pandémie.

Le retour à la normale est désormais aussi officiel en ce qui concerne les frontières suisses. Depuis ce lundi, il n’y a plus aucune restriction en lien avec la pandémie. En d’autres termes: toute personne, aussi en provenance d’États tiers, pourra entrer en Suisse aux mêmes conditions (notamment en matière de visa) qui prévalaient avant l’arrivée du Covid-19.

«Il n’est donc plus nécessaire de présenter un certificat de vaccination ou un certificat de guérison lors de l’entrée», indique le Secrétariat d’État aux migrations, dans son communiqué. En mars 2020, les frontières avaient été quasiment entièrement fermées. Depuis, les règles ont évolué plusieurs fois et le SEM a tenu une liste des pays considérés comme à risque et en provenance desquels l’entrée était en principe interdite, distincte de la liste de l’OFSP, qui concernait, elle, les quarantaines.