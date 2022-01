Transparence – La Suisse «loin du sans-faute» dans la lutte contre la corruption

L’indice de perception de la corruption de Transparency International

«Créé en 1995 pour être l’indice mondial de la perception de la corruption dans le secteur public, le Corruption Perception Index (CPI) est actuellement établi pour 180 pays», explique Transparency Suisse. Se fondant sur l’appréciation d’experts du monde scientifique et des milieux économique, le CPI «ne mesure pas la corruption effective dans le secteur public, mais uniquement la perception de la vulnérabilité à ce phénomène, et n’englobe pas non plus le secteur privé». Plus il est élevé (l’indice va de 0 à 100), moins un pays est vulnérable à la corruption.