Hockey sur glace: La Suisse M18 éliminée de «ses» Mondiaux

Deuxième tiers catastrophique

À Bâle, les Suisses ont tenu tête aux Canadiens durant un tiers-temps. Un début de match remarquable et un score de parité après vingt minutes (1-1, but suisse de Bünzli à la conclusion d’une belle action collective) laissaient entrevoir l’espoir d’une qualification. Malheureusement, Ewan Huet et ses coéquipiers ont connu un gros trou dans le deuxième tiers, durant lequel le Canadien Macklin Celebrini (4 points au total) s’est grandement mis en évidence, pour faire passer le score de 1-1 à 6-2 (2e but suisse de Matteo Wagner). Un troisième tiers de remplissage aura permis à Wagner d’inscrire son deuxième goal de la soirée, portant le score final à 7-3.