Football – La Suisse M21 à l’heure du Lausanne-Sport

Zeki Amdouni (deuxième en partant de la droite) a fêté sa réalisation avec Nicolas Vouilloz, Bledian Krasniqi et Dan Ndoye.

Ce Suisse - Moldavie M21 a servi exactement à ce qu’il devait. Faire office d’amuse-bouche avant le choc des « grands » à Rome? Pour ceux qui peuvent apprécier un match au-delà de son niveau technique, assurément. Mais avant tout à mettre sous le feu des projecteurs onze footballeurs - pour ce qui est de la Suisse - d’une vingtaine d’années, avec toute la palette de promesses et de lacunes que cela sous-entend. Chaque joueur peut être observé avec cet œ il-là, dans le monde entier, mais c’est bien dans ce genre de match que forces et faiblesses sont exacerbées.

Alors la décevante (mais prévisible, 1448 spectateurs) affluence de la Stockhorn Arena de Thoune a vu. Des grands écarts à la pelle. Celui de Dan Ndoye, entre sa vitesse de pied prodigieuse et ses successions de mauvais choix. Celui d’Alexandre Jankewitz, qui manie coups de génie et absences curieuses. La souplesse de Filip Stojilkovic, parfois si intelligent dans le jeu mais habitué à disparaître pour des périodes prolongées. À gauche ce qui doit faire d’eux des joueurs accomplis dans un aveni r proche, à droite ce qui les en sépare encore.

Soirée traquenard

Le but de soulagement, le premier, portrait même à 100% la marque « LS » . Un centre de Gabriel Barès (entré à la pause), une reprise de Zeki Amdouni (66e): simple, mais il fallait bien ça pour que tout redevienne plus limpide dans le jeu suisse. Dix minutes plus tard, le schéma n’était pas bien différent. Fabian Rieder au coup franc, Anel Husic le… Lausannois au coup de tête: fin des ennuis. La Suisse pouvait poursuivre son parcours quasi parfait en vue de l’Euro 2023 sur une nouvelle merveille d’ouverture de Barès pour le 3-0 final de Fabian Rieder. Suite des hostilités mardi au Pays de Galles.