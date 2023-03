Football: La Suisse M21 impressionne mais perd face à l’Espagne

Les jeunes joueurs helvétiques ont de quoi nourrir quelques regrets, d’autant plus que la partie avait très bien débuté. Dan Ndoye a inscrit le premier but à la 7e minute de jeu. Rodri est quant à lui parvenu à égaliser juste avant la mi-temps. Un penalty obtenu et transformé par Kastriot Imeri à la 64e minute a redonné l’avantage à la Suisse, mais c’est à ce moment-là qu’elle s’est montrée dépassée. L’Espagne n’avait pas besoin de plus pour égaliser puis mener au score, grâce à un doublé de Rodrigo Riquelme (76e et 81e).