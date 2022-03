Football – La Suisse M21 laisse filer son destin

Dan Ndoye et les Suisses ont chuté face aux Pays-Bas.

Pendant une heure mardi, la Suisse M21 n’a gagné qu’un duel interne dans sa confrontation avec les Pays-Bas: celui du Bâlois Dan Ndoye face… au Bâlois Wouter Burger. Les deux hommes se connaissent, portent le même maillot au quotidien et se sont retrouvés face à face dans la même zone du terrain pour cette partie capitale en vue de l’Euro 2023. L’attaquant suisse a tout fait au défenseur néerlandais, le poussant à concéder un premier avertissement dès la 13e. Et un second juste avant l’heure de jeu!