Football – La Suisse M21 rattrapée par les Pays-Bas

Pas de vainqueur dans le duel entre Suisses et Néerlandais (ici Imeri et Ekkelenkamp).

La sélection de Mauro Lustrinelli pensait avoir pris une belle option sur une qualification directe pour le championnat d’Europe des moins de 21 ans, qui se déroulera dans un peu moins de deux ans en Géorgie et en Roumanie. Le premier de ce groupe E obtiendra un ticket direct pour la compétition et les « Oranjes » sont toujours les clairs favoris de la poule. Car même menés de deux buts peu après le thé, ils ont trouvé la force de se reprendre.

La doublette Noah Okafor-Dan Ndoye, bien servie par le virevoltant Kastriot Imeri, a montré toute sa classe pendant un peu plus d’une période, dans une Tuilière bruyante et bien garnie de nombreux (très) jeunes fans. Les deux attaquants ont bien combiné et leur vitesse a régulièrement mis en danger la charnière centrale néerlandaise. Le Vaudois a servi le Bâlois sur le 1-0 (28e). Okafor a ensuite inscrit le No 2 en tout début de seconde période, après une frappe d’Imeri repoussée sur sa transversale par le gardien Kjell Scherpen.