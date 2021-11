Football - La Suisse M21 rejoue la mélodie du bonheur, ou presque

Le cahier des charges est rempli. Le match retour face aux Pays-Bas, en mars, s’apparente toujours plus à une finale qualificative pour l’Euro 2023. La Suisse M21 est allée faire le job au Pays de Galles mardi soir. Là-bas sous la pluie, au milieu des bourrasques (et des bourrins), d’où il n’y avait absolument aucune garantie de repartir avec les trois points.

Peut-être, au fond, qu’il n’y avait qu’à s’inspirer des grands. L’équipe de Mauro Lustrinelli a eu la bonne idée de rejouer la mélodie de bonheur qui vient d’offrir à la Nati «A» un billet pour la prochaine Coupe du monde. Ou en tout cas d’essayer. Presque tout y était. Une première mi-temps un brin crispante, un poteau (signé Zeki Amdouni) juste avant la pause, puis la délivrance logique dès les prémices de la seconde période. Les jeunes Suisses la doivent à Felix Mambimbi (53e, seul but du match), bien servi par Dan Ndoye. Bien aidé, aussi, par une sortie aux fraises du gardien gallois.

Des individualités en difficulté

Finalement, il a simplement manqué la valise de buts qu’avaient concédée les Bulgares lundi. Parce que tout n’a pas été parfait pour les Rougets à Newport. Un peu à l’image de la première mi-temps face à la Moldavie. Il aurait fallu davantage de bons choix à trente mètres des filets adverses, plus de justesse technique surtout. De meilleures performances individuelles, aussi. Dan Ndoye notamment fait partie de ces joueurs dont on attend nettement plus.