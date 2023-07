Euro M21: La Suisse éliminée par l'Espagne

Les Suisses (ici après le match contre la France) ne verront pas les demi-finales. IMAGO/NurPhoto

Où les espoirs suisses sont-ils allés chercher cette énergie? Le désespoir? Le besoin de laisser une trace positive avant de se séparer? Dimanche déjà, ils seront dans l’avion du retour et pourront, au besoin, y réfléchir. En quart de finale de l’Euro samedi, ils ont poussé l’Espagne dans ses derniers retranchements (défaite 2-1). Ils ont fait naître l’espoir dans un match qui semblait perdu. Maigre consolation sans doute, quand la compétition continue sans eux.

Mais tout de même: quelle différence, quelle évolution observée en une semaine et demie. La Suisse du premier jour osait à peine aller chatouiller la Norvège, celle des quarts de finale ne s’est pas gênée pour aller placer jusqu’à six joueurs dans la première zone de l’Espagne et espérer la déranger à la construction. Il fallait oser. Et cela dit aussi que Patrick Rahmen a pris confiance en son groupe, et en ses qualités évidentes, au fil du tournoi.

Sergio Gomez surprend Amir Saipi

Bien sûr, la stratégie comportait des risques, et les espoirs suisses ont eu de plus en plus de peine à la tenir avec les minutes qui avançaient. Au cœur d’une première mi-temps où ceux-ci ont admirablement tenu tête aux Espagnols, une grosse frayeur a existé: cette 39e minute, où Sergio Gomez s’est retrouvé seul face à Amir Saipi et où il a fallu un retour salvateur de Nicolas Vouilloz pour sauver sur la ligne. Un moindre mal, compte tenu du déficit de fraîcheur découlant du voyage mouvementé de jeudi de Cluj à Bucarest.

La Suisse a sans doute fini par payer celui-ci au prix fort. Il y a d’abord eu cette rupture initiée par Simon Sohm et qui aurait pu s’achever de la plus belle des manières, mais qui a, après une passe manquée du numéro 6, offert l’action de l’ouverture du score à l’Espagne. Abel Ruiz a décalé Sergio Gomez, sa frappe directe a pris à contre-pied Amir Saipi (68e). La Suisse en aurait-elle assez sous la semelle pour réagir? Longtemps, la réponse aura été non.

Amdouni, encore

Et puis, à trois minutes de la fin, à trois minutes de commander ses billets d’avion pour la Suisse, l’équipe nationale s’est résolue à balancer un long ballon devant. Il a atterri sur la poitrine d’un Julian Von Moos fantastique en la circonstance, qui a ouvert le chemin du but à Zeki Amdouni. Et dans cette situation, le Genevois ne manque à peu près jamais (1-1, 91e).

L’effectif que certains considéraient comme la plus belle équipe suisse M21 de tous les temps a bien fini par s’élever un peu dans le ciel roumain. Pour laisser une trace digne du prestige qu’on lui prête, elle avait encore besoin d’un coup d’éclat. Qui a commencé à se construire à ce moment-là. Et qui s’est écroulé à la 103e minute, au bout d’une première prolongation irrespirable pour la sélection helvétique. Juan Miranda a armé une frappe de toutes ses forces, Amir Saipi semblait dessus, sauf que le ballon a rebondi sur le bien malheureux Lewin Blum (2-1).

La Suisse M21 prend la porte. Il s’agit d’une déception. Mais le frisson de cette chaude soirée à Bucarest ne devra pas être oublié de son palmarès.

Espagne M21 - Suisse M21 2-1 ap. (1-1, 0-0)