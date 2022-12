Diplomatie : La Suisse maintient son soutien aux réfugiés de Palestine

Le Conseil fédéral poursuit la contribution de la Suisse à l’UNRWA – l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens. 40 millions de francs sont prévus pour 2023 et 2024.

Lors de sa séance du 2 décembre, le Conseil fédéral a décidé de maintenir son soutien à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). La contribution de la Suisse sera «de 20 millions de francs par année pour la période 2023/2024 (enveloppe totale de 40 millions de francs)», annonce-t-il dans un communiqué de presse.

Cette décision découle du fait qu’il n’y a pas «de solution politique au conflit dans la région». «L’instabilité au Proche-Orient constitue un défi de taille au niveau local et international mais aussi pour la Suisse. Le blocus de longue durée, les hostilités dans la bande de Gaza, la persistance du conflit syrien depuis 2011 et la crise économique au Liban ont des conséquences négatives pour les réfugiés palestiniens», détaille le gouvernement. De ce fait, il estime que l’UNRWA «conserve sa raison d’être et reste un facteur de stabilité».