Werner Müller, expert en biodiversité et directeur de BirdLife Suisse en appelle à une prise de conscience plus élevée: «La biodiversité est notre base de vie. Les services écosystémiques sont essentiels pour l’économie et la société. Il est donc incompréhensible que la Suisse n’ait pas encore pris des mesures plus incidentes, ni alloué les surfaces, les moyens et les instruments nécessaires au maintien de la biodiversité».