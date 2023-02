Dons et aides : La Suisse mauvaise élève dans le soutien à l’Ukraine

En termes de pourcentage de son PIB, notre pays fournit bien moins d’aide à Kiev que d’autres nations. Il est aussi bien moins généreux que l’Autriche sur le plan humanitaire. Mais Berne relativise.



La Suisse n’est de loin pas la plus généreuse avec l’Ukraine sur le plan humanitaire. Ela Çelik/Tamedia AG

C’est un résultat peu flatteur pour la Suisse. Selon l’Institut d’économie mondiale de Kiel (All), notre pays se classe au 33e rang sur 40 pays en ce qui concerne l’aide à l’Ukraine. En Europe, il est même à la dernière place. Et Berne fait à peine mieux (29e rang) si on inclut l’aide aux réfugiés à l’interne, relèvent la SRF ainsi que la NZZ mercredi.

Pour parvenir à ce résultat, l’institut allemand enregistre, via le «Ukraine Support Tracker» toutes les promesses d’aides (militaire, financière ou humanitaire) de 40 nations, que ce soit via un engagement bilatéral ou via l’Union européenne (UE). Il calcule la part de cette aide par rapport au produit intérieur brut (PIB). Du coup, les pays faibles sur le plan économie mais qui fournissent une grande aide sont mieux classés que les pays riches qui fournissent moins de soutien.

Les pays baltes sont les plus généreux

L’Estonie, la Lettonie, et la Lituanie sont bien placés dans le classement. Les pays baltes consacrent pas moins de 1,07%, 0,98% et 0,65% de leur PIB en aide bilatérale à l’Ukraine. La Pologne vient ensuite (0,63%), devant les USA (0,37% du PIB), même si ce sont eux qui fournissent la plus grande aide globale en chiffres absolus.

En tout, les promesses d’aide à l’Ukraine s’élèvent à 174 milliards d’euros. Les États-Unis arrivent largement en tête avec 73 milliards. Les pays de l’UE totalisent 55 milliards d'euros. Notre pays a versé 240 millions.

Quant à la Suisse, son mauvais score s’explique par le fait que le soutien militaire est inclus dans le calcul. Or notre pays, de par sa neutralité, n’apporte aucune aide sur ce plan-là. Il se consacre principalement à l’aide humanitaire. Du coup, si on ne tient compte que de ce critère-là, il remonte au 10e rang, avec 0,03% de son PIB consacré à l’aide humanitaire à l’Ukraine. C’est toutefois nettement moins bien que l’Autriche, première (0,14%), la Lituanie (0,11%) et la Norvège (0,09%).

Autrichiens davantage solidaires

Nos voisins autrichiens, pourtant neutres aussi, sont donc nettement plus solidaires que nous. Interrogé, le Département fédéral de l’intérieur relativise. Il fait remarquer que la base de données de l’institut de Kiel ne tient pas compte de l’aide importante fournie aux réfugiés ou de l’aide des cantons et des villes, ainsi que les dons privés de la population, à l’image de la Chaîne du Bonheur qui a récolté jusqu’ici plus de 130 millions de francs.

«L’aide à l’Ukraine n’est pas un concours de beauté», souligne Johannes Matyassy, secrétaire d’État adjoint au DFAE. Et de rappeler dans la NZZ que le plus grand besoin d’aide reste à venir: «Le gros morceau sera l’aide à la reconstruction.» Les estimations approximatives du coût de la reconstruction en Ukraine se chiffrent déjà à 500 milliards de francs.