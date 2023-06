La Suisse, mauvaise élève de la cybersécurité

Les attaques informatiques se sont multipliées cette semaine en Suisse contre des sites de la Confédération, des villes et des CFF notamment, avant le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement à Berne. Une analyse de la société de cybersécurité Dreamlab Technologies montre à quel point la Suisse peine à protéger son espace virtuel, rapporte la «NZZ am Sonntag»: quelque 100'000 serveurs informatiques ont récemment montré des failles de sécurité. Les lacunes sont même graves dans près de la moitié des cas: selon les normes internationales, elles sont supérieures à 9 sur une échelle de 0 à 10, ce qui signifie qu'il est relativement facile de pénétrer dans ces systèmes informatiques avec des outils facilement accessibles, et que les dégâts potentiels sont importants. Ce qui est particulièrement effrayant est qu’il s’agit pour la grande majorité de serveurs d’administrations publiques et d’institutions dans les secteurs de l'éducation et de la santé. «Le navire coule et nous devons unir nos forces pour boucher les trous», déclare

Nicolas Mayencourt, directeur de Dreamlab Technologies. Les failles sont pourtant connues depuis un an, mais la Confédération ne fait pas grand-chose pour remédier à la situation.