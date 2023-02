Coupe Tennis: La Suisse mène 1-0 en Coupe Davis

La Coupe Davis au format voulu par le footballeur Gerard Piqué et sa société Kosmos tire ses dernières cartouches. Mais cette édition 2023 se déroule toujours avec des qualifications réunissant 24 équipes. Elles ont lieu vendredi, samedi et dimanche. La Suisse participe à la compétition et joue actuellement à Trèves (Rhénanie-Palatinat), où elle défie l’Allemagne dans une salle de 4000 personnes (guichets fermés).