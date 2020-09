Grèce : La Suisse met fin à son aide d’urgence à Lesbos

L’Aide humanitaire suisse a porté secours en termes de matériel et de personnel aux autorités et aux réfugiés sur l’île grecque, après l’incendie qui a ravagé le camp de Moria.

A l’instar de plusieurs villes suisses et d’une motion acceptée aux Chambres fédérales, les députés neuchâtelois ont approuvé une résolution qui demande au Conseil fédéral d’augmenter de manière conséquente le quota de réfugiés de Moria qui seront accueillis. (Mercredi 30 septembre 2020)

Pendant près de trois semaines, l’Aide humanitaire suisse a porté secours en termes de matériel et de personnel aux autorités et aux réfugiés sur l’île grecque, après l’incendie du camp pour réfugiés de Moria début septembre.

La plupart des experts du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) quitteront l’île de Lesbos jeudi, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mercredi dans un communiqué. Même si les agences onusiennes et des organisations non gouvernementales reprendront le flambeau, la Suisse poursuivra avec une assistance à moyen et long terme.