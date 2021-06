Climat social - La Suisse n’a connu que trois grèves en 2020

En 2020, la Suisse a connu trois conflits du travail ayant conduit à des grèves. Cela a concerné 737 employés et généré 1892 jours de travail non effectués. C’est un peu plus qu’en 2019, où quatre grèves avaient impliqué 111 collaborateurs et causé la perte de 1372 jours de travail (sans compter la Grève des femmes).