Changement climatique : La Suisse n’a pas de système de gestion de l’eau centralisé en cas de pénurie

Pour assurer l’approvisionnement en eau lors d’étés aussi secs et chauds que cette année, une bonne gestion au niveau suisse est requise. Mais les données manquent cruellement.

La chaleur et le manque de précipitations ont asséché certains cours d’eau cet été en Suisse.

L’été 2022 se classe comme le deuxième des plus chauds jamais enregistrés en Suisse depuis 1864. Les jours de canicules ont été accompagnés d’une sécheresse marquée dans de nombreuses régions. Des restrictions ont même parfois dû être édictées par les autorités communales pour éviter d’épuiser les réserves d’eau.

Selon le professeur en hydrologie Rolf Weingartner, interrogé aujourd’hui par la «Luzerner Zeitung», ces situations extrêmes, et les conséquences qui vont avec, seront toujours plus nombreuses à l’avenir à cause du réchauffement climatique. Avec la fonte accélérée des glaciers, la Suisse, considérée comme le château d’eau de l’Europe, ne sera pas épargnée selon le spécialiste.