Vaud : La Suisse n’a pas droit à son Champagne

Après des années de combat pour défendre l’utilisation de son nom, la commune suisse de Champagne ne pourra pas utiliser cette appellation pour ses vins.

Déjà en 2008, des bouteilles de vin du village suisse ne pouvaient plus être commercialisées sous le nom de Champagne, mais sous C-ampagne. Le petit village suisse de Champagne protestait contre son homonyme mieux connu en France, après que les Français ont intenté une action pour empêcher les Suisses d’utiliser le mot.

Pour justifier sa décision, le Conseil d’État jugeait qu’il n’y avait «pas de risque que le public croie qu’un vin blanc tranquille, vendu dans une bouteille vaudoise étiquetée «Commune de Champagne» et «Vin Suisse», puisse être un vin mousseux de la région viticole de Champagne (France)». Mais le puissant comité interprofessionnel des vins de Champagne, qui défend les producteurs français de Champagne – plus de 34’000 hectares de vignes, ne l’a pas entendu de cette oreille et a déposé un recours demandant l’annulation de cette nouvelle appellation, considérant qu’elle nuisait à ses intérêts.