Volleyball: La Suisse n’a pas encore tout perdu

Mais pour décrocher le Graal, la sélection de Mario Motta, classée au 20e rang mondial, devait battre la Roumanie à Bucarest. Les Roumains, 19e du classement mondial, occupaient la deuxième place de cette poule G et comptaient bien revenir à hauteur de la Suisse. C’est désormais chose faite grâce à leur victoire en quatre sets 25-22 17-25 25-19 18-25 15-11.

Un tie-break perdu 15-11

La Roumanie s’est mise plus rapidement en action sans pourtant étouffer leurs adversaires (25-22). Les jeunes joueurs suisses ont d’ailleurs réussi à réagir dans le deuxième set pour égaliser. Côté mental, ce 17-25 aurait dû pousser la Suisse, qui ne se trouvait plus qu’à deux manches de la qualification. Mais il n’en fut rien. Ils n’ont pas réussi à rester sur cette dynamique et sont même passés au travers du troisième set (25-19). À ce moment-là rien n’était encore perdu. Car dans le premier match de cette poule qualificative à l’Euro 2023, les Suisses perdaient également 2-1 contre les Roumains. Après un sursaut d’orgueil (18-25), la troupe de Motta a cédé dans le tie-break final (15-11)