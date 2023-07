Tennis: La Suisse n’a pas fait pas le poids contre la Croatie

La Suisse titrée en 2019

Borna Coric (15e mondial) a ensuite remporté le simple messieurs en battant, lui aussi en deux sets, Leandro Riedi (160e) 6-1, 6-4. Après un premier set rondement mené par Coric, Riedi a offert une plus grande résistance à son adversaire dans le second, où il a rapidement fait le break. Mais Coric a réussi à lui ravir son service à 3-4 pour recoller au score 4-4, puis a remporté les deux jeux suivants, et le match.