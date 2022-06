Transport ferroviaire: La Suisse n’aura pas de billet de train à 9 euros

La Suisse n’aura pas de billet de train à 9 euros comme en Allemagne . Le Conseil fédéral a répondu clairement à une question posée par Matthias Aebischer (PS/BE). Le Bernois relevait que les prix élevés de l’énergie et des carburants avaient conduit le gouvernement et le parlement allemands à instaurer un billet à 9 euros (abonnement général mensuel) dans les transports régionaux pendant les mois d’été.

Et il se demandait si Berne pouvait envisager à son tour une action similaire, limitée dans le temps, afin de soulager le porte-monnaie notamment des jeunes, des familles, des bénéficiaires de l’aide sociale et des retraités tout en encourageant le passage du transport individuel motorisé aux transports publics.

Les pendulaires risquent de fuir les trains bondés

Dans sa réponse publiée ce mardi, le Conseil fédéral fait remarquer que la fréquentation des transports publics en Suisse est bonne, voire très bonne. «Avec un billet à 9 euros, nous risquerions de voir les bus et les trains bondés et la clientèle en serait insatisfaite», ont expliqué les services de Simonetta Sommaruga. Conséquence: les transports publics suisses en pâtiraient en termes d’image. Et la clientèle existante (par exemple les pendulaires) risquerait de se tourner vers la voiture, du moins pendant la phase de la promotion.