Euro 2020 - La Suisse ne change pas une équipe qui a fait match nul

Yann Sommer est encore là et gardera bien le but helvétique, mercredi à 21 heures, face à la Squadra Azzura. Il aura devant lui la charnière centrale habituelle, formée de Nico Elvedi, Manuel Akanji et Fabian Schär. Sur les côtés, ça ne bouge de nouveau pas, avec Kevin Mbabu à droite et Ricard Rodriguez à gauche.

Au milieu de terrain, Denis Zakaria n'a toujours pas obtenu sa chance. Vladimir Petkovic lui a préféré Remo Freuler, qui est un peu chez lui en Italie. Il fera la paire avec le capitaine Granit Xhaka.

L'attaque ne bouge pas elle non plus, et Xherdan Shaqiri devra trouver ou inventer des espaces, pour mettre Haris Seferovic et Breel Embolo dans les meilleures dispositions. En espérant que les buteurs suisses se montreront plus inspirés que samedi dernier à Bakou.