Coronavirus

La Suisse ne compte que sept nouveaux cas en 24 heures

Le ralentissement des contaminations au Covid-19 se poursuit dans le pays, selon les derniers chiffres de l’OFSP. Aucun nouveau décès n’a été recensé depuis dimanche.

La Suisse a enregistré 7 cas supplémentaires de coronavirus en un jour, a annoncé lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Aucun nouveau décès n’est à déplorer. Bâle-Ville et Zurich comptent le plus grand nombre de personnes en quarantaine ou en isolement.

Par rapport à la taille de leur population, Genève, le Tessin, Vaud, Bâle-Ville et le Valais restent les cantons les plus touchés. Selon les derniers chiffres réunis par l’OFSP, Bâle-Ville (92), Zurich (87), Argovie (63) et le Valais (57) affichent le plus grand nombre de personnes en quarantaine ou en isolement. Les chiffres des cantons de Vaud (32), Genève (39) et du Tessin (19) sont plus bas.