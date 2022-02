Conflit en Ukraine : La Suisse ne demande pas encore à ses citoyens de quitter l’Ukraine

Alors que plusieurs pays ont conseillé à leurs ressortissants de partir rapidement du pays, la Suisse en appelle pour l’instant à «la responsabilité individuelle».

La situation est toujours plus tendue à la frontière ukrainienne. Le président américain a prévenu qu’une intervention armée russe était possible ces prochains jours.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, appellent leurs citoyens à quitter immédiatement l’Ukraine à cause de la menace toujours plus pesante d’une intervention militaire russe. La Suisse entend pour l’instant continuer à observer la situation, rapporte «20 Minuten».