Session – La Suisse ne doit pas être seule pour taxer les géants du web

Le Conseil des États ne veut pas que la Suisse taxe les géants du web que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et les autres. Les sénateurs ont refusé par 21 voix contre 16 une initiative du canton du Jura qui aurait aimé que Berne rejoigne les pays européens dans leur intention de fixer une contribution financière des géants du web (GAFAM et BAXT) par la mise en place d’une taxe sur leur chiffre d’affaires.

Le canton expliquait dans son texte que la vente par correspondance avait explosé durant la pandémie, mettant ainsi à mal le commerce local. Il estimait que les géants web avaient été ainsi favorisés et devaient donc participer à l’effort national. «La manne financière ainsi obtenue permettrait notamment de constituer un fonds destiné à soutenir le développement de projets d’approvisionnement local et l’économie présentielle, relevait-il. En outre, l’exemption fiscale dont bénéficient les GAFAM est absolument injustifiée, d’autant plus qu’ils enregistrent une augmentation sans précédent de leurs activités commerciales et de leurs profits, ajoutait le canton.