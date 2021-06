ONU - La Suisse ne fait pas assez pour les enfants adoptés du Sri Lanka

Plus de 900 enfants sri-lankais ont été adoptés en Suisse entre les années 1970 et 1990. Les procédures ont présenté de graves irrégularités.

Une enquête approfondie pour savoir si les papiers d’identité des enfants adoptés du Sri Lanka ont eté falsifiés ou détruits. C’est entre autres ce que l’ONU exige de la Suisse, rapporte un article du Tages-Anzeiger ce mercredi. Ces demandes surviennent dans le sillage des adoptions irrégulières qui ont eu lieu jusque dans les années 1990, et qui ont longtemps eté passées sous silence.

En plus des enquêtes, les experts de l’ONU recommandent que la Suisse verse des indemnités aux personnes concernées. Il s’agirait également de modifier les articles du Code pénal relatifs aux disparitions forcées. Même si l’ONU suggère que la Suisse n’en fait pas (encore) assez, elle a salué l a prise de position de la Confédération de l’hiver dernier.

Les «regrets» des autorités

«Les manquements des autorités marquent aujourd’hui encore la vie des personnes adoptées à l’époque», écrivait le Conseil fédéral dans un communiqué publié en décembre. Berne a reconnu la responsabilité des autorités suisses et a exprimé ses «regrets» face aux erreurs commises dans le passé.

La ministre de la Justice Karin Keller-Sutter avait également confirmé la volonté des autorités de soutenir les enfants adoptés dans la recherche de leurs origines. Une étude de plus grande ampleur avait aussi été annoncée: le système actuel et les procédures d’adoption devraient être passés «à la loupe».

«Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain»

Alors que plus de 900 enfants sri-lankais ont eté adoptés en Suisse entre les années 70 et 90, le gouvernement fédéral et les cantons ont fermé les yeux sur les procédures parfois illégales. C’est ce qu’avait révélé une étude de l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) en février 2020. La Confédération avait pris acte du rapport en décembre dernier.