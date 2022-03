Guerre en Ukraine : «La Suisse ne fera pas partie du conflit»

Selon le DDPS et un expert en sécurité de l’EPFZ, le risque que la Suisse soit impliquée dans la guerre, voire d’être directement attaquée, est «faible».

Ce dimanche, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a fait savoir au « Tages-Anzeiger » que la situation sécuritaire en Suisse «ne s’est pas détériorée» et ce malgré l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Il estime aussi que le risque d’être impliqué dans la guerre, voire d’être directement attaqué, est «faible» et que la Suisse ne serait «qu’indirectement concernée».