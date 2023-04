Fiscalité: La Suisse ne figure plus sur la liste noire de l’Italie

Ce que prévoit le nouvel accord sur les frontaliers

Actuellement, l’imposition des frontaliers italiens est basée selon un accord de 1974. Les travailleurs italiens travaillant chez nous sont imposés à 100% à la source en Suisse. Aucune taxation n’a lieu en Italie. Fin 2020, Berne et Rome ont signé un nouvel accord qui concerne uniquement les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons ainsi que la Lombardie, le Piémont, la Vallée d’Aoste et la province de Bolzano. La Suisse continuera d’imposer les frontaliers italiens mais à hauteur de 80% de la quote-part de l’impôt à la source. En revanche, le fisc italien taxera la totalité des revenus réalisés en Suisse et accordera un crédit d’impôt au frontalier. En clair, les frontaliers seront plus lourdement taxés. Côté suisse, le Parlement a approuvé cet accord en mars 2022.